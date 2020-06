Tessitori spiega perché ha scelto la Virtus

Amedeo Tessitori è ormai un giocatore della Virtus Bologna, ma resta ancora legato alla sua ultima piazza. Tanto da raccontarsi in un'intervista concessa a 'La Tribuna di Treviso'.

"Uno dei motivi della mia scelta è Djordjevic – spiega -. Si tratta di un coach diverso da tutti quelli che ho mai avuto, e il fatto di conquistare o meno la sua fiducia dipende da me. Si combatte per migliorare sempre. Da giocatore della Virtus, proverò con tanta umiltà a strappare ogni secondo di presenza in campo".

"L'offerta della Virtus è quella che mi ha ispirato di più, e non ho mai avuto dubbi. Intendo dimostrare di essere un giocatore di alto livello, e per farlo sto preparando un programma di allenamenti individuali per migliorare dal punto di vista tecnico e atletico".

SPORTAL.IT | 07-06-2020 21:02