Tessitori trova la chiave per battere la Reyer

Amedeo Tessitori, fresco di convocazione in Nazionale, ha parlato del derby del Taliercio.

"Dopo due vittorie ci aspetta la trasferta sul campo di Venezia e ci stiamo preparando per affrontarla nel migliore dei modi – ha detto -. La Reyer è una squadra che ha vinto tanto, esperta, in casa sbaglia difficilmente e ha nel suo roster profondo giocatori importanti, tante soluzioni che possono essere decisive. Noi però siamo concentrati più che sull’avversaria sui nostri mezzi, su quello che possiamo e sappiamo fare in campo. In questi giorni ci siamo allenati bene, le vittorie ci hanno rasserenato e stiamo lavorando concentrati al punto giusto e pronti per dare il massimo in questa e nelle prossime sfide. Domenica dovremo essere bravi a limitare i loro punti di forza e avere un approccio di energia e intensità per continuare sulla buona strada delle ultime prestazioni".

