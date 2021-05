Test Jerez, Marquez si arrende al dolore

È un Marc Marquez sofferente quello che, dopo un primo tentativo, ha dovuto alzare bandiera bianca nei test odierni a Jerez.

Il pilota della Honda, caduto durante le FP3 del GP di Spagna e ancora sulla via del pieno recupero dopo le tre operazioni subite in cinque mesi per poter tornare in pista, è stato costretto a fermarsi a causa del troppo dolore avvertito al collo e alla spalla.

“Il mio corpo non ha più permesso di girare” ha ammesso lo spagnolo. “Ho provato a fare il test, ma appena mi sono alzato la mattina ho visto che tutta la parte destra era molto bloccata, dalla cervicale alla spalla destra”.

Marquez dunque, conscio anche dell’importanza di accumulare informazioni utili a migliorare la sua RC213V, ha provato fino all’ultimo a stringere i denti ma alla fine, anche per evitare guai peggiori, ha dovuto desistere.

“Pensavo che forse oggi, quando il mio corpo si fosse riscaldato, sarebbe stato meglio e avrei potuto fare un tentativo, però ho subito capito che non stavo bene per guidare. Abbiamo parlato con la squadra e abbiamo deciso di interrompere la prova” ha rivelato il 28enne di Cervera.

OMNISPORT | 03-05-2021 22:54