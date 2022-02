Test Moto2, Pedro Acosta spaventa già tutti

20-02-2022 23:58

Seconda e ultimo giornata di test ufficiali per i piloti della Moto2 sul circuito di Portimao, a due settimane dal via del Mondiale 2022 in Qatar.

Dopo che il sabato era stato appannaggio della Yamaha di Jake Dixon, il day 2 ha visto Aron Canet strappare il miglior tempo, precedendo di soli 37 millesimi il rookie Pedro Acosta, campione uscente della Moto3, ma che sembra già pienamente a proprio agio anche al piano di sopra al punto da riuscire a precedere anche il compagno di squadra Augusto Fernandez.

Dixon chiude la domenica al quarto posto, davanti a Joe Roberts e Marcel Schrotter. Lontani dalle prime posizioni gli italiani: il migliore è Lorenzo Dalla Porta, 13°, Tony Arbolino è solo 16°

OMNISPORT