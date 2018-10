Testardi è nerostellato

Emanuele Testardi è un giocatore del Casale.

L'attaccante romano, che vanta anche 5 presenze in serie A con la Sampdoria, riparte dalla D e dai nerostellati dopo la breve e poco fortunata esperienza con il Gozzano, in C.

Ventotto anni, una grande esperienza nella categoria, in passato ha anche vissuto una breve avventura internazionale vestendo una maglia di grande fascino, quella dell'Honved di Budapest.

Ecco la nota con cui la società piemontese ha ufficializzato il suo ingaggio: "Il Casale Fbc comunica di aver raggiunto l'accordo per il tesseramento del calciatore Emanuele Testardi, attaccante classe 1990. Il giocatore, attualmente svincolato, ha vestito la maglia del Gozzano durante la scorsa stagione. Cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo prima e nel Pescara poi, Testardi si trasferisce, nel 2009, alla Sampdoria, squadra con cui esordisce in Serie A il 28 febbraio 2010. Dopo un'esperienza in Ungheria, Testardi torna in Italia nel 2014, militando in Lega Pro e Serie D".

