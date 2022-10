TFT DragonlandsChampionship: oltre $ 400.000 in palio per il mondiale

26-10-2022 13:43

GGTech ospiterà il TFT Dragonlands Championship, la competizione mondiale Teamfight Tactics. Il TFT Dragonlands Championship sarà la prima volta che un’azienda europea organizza un campionato globale per Riot Games. Il torneo si svolgerà dal 18 al 20 novembre e sarà trasmesso in streaming online dagli studi di produzione di GGTech ad Alicante (Spagna). Ci saranno 32 migliori giocatori provenienti da 8 diverse regioni in competizione per un montepremi totale di $ 456.000.

L’evento mondiale di TFT

Il Teamfight Tactics Dragonlands Championship, la competizione di giochi di strategia di Riot Games, prende il via il 18-20 novembre con 32 dei migliori giocatori del mondo da 8 diverse regioni partecipanti: EMEA, Cina, Nord America, Corea, Brasile, America Latina , Giappone e Oceania. Il torneo sarà organizzato dalla società spagnola GGTech e comprenderà una fase di qualificazione il venerdì e il sabato. Il formato checkmate sarà utilizzato per la finale del TFT Dragonlands Championship di domenica. Per rivendicare il titolo di campione, i partecipanti devono segnare 18 punti e vincere.

L’evento dal vivo

I giocatori si sfideranno per un montepremi di $ 456.000, con $ 150.000 per il vincitore, $ 75.000 per il secondo classificato e $ 25.000 per il terzo classificato. La trasmissione dell’evento si svolgerà presso gli studi di produzione di GGTech ad Alicante, in Spagna. Il team di produzione globale trasmetterà l’evento in diretta online su un palco ispirato all’ultimo set del gioco, i Dragons.

Come nella precedente stagione TFT, GGTech ospiterà anche il Western Last Chance Qualifier il fine settimana prima del Global Championship, sabato 12 novembre. Due giocatori provenienti da ciascuna delle regioni partecipanti (LATAM, Brasile, EMEA e Nord America) si sfideranno per gli ultimi due posti nel TFT Campionato Dragonlands.

GGTech e Riot Games rafforzano la sinergia

Questa non è la prima collaborazione tra GGTech e Riot Games, poiché l’azienda ha già organizzato eventi come il circuito competitivo Rising Legends, il più grande in EMEA. . Con l’organizzazione del TFT Dragonlands Championship, GGTech dimostra la sua capacità di organizzare, ospitare e produrre eventi globali.

Riot Games e TFT stanno collaborando con GGTech per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco sia per i giocatori che per gli spettatori, come con TFT LVLUP, una scala professionale e amatoriale all’avanguardia circuito in Spagna.