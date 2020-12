The Best, Messi non ha votato per Cristiano Ronaldo

Al Best FIFA 2020 trionfa Lewandowski ma la rivalità più accesa resta quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Una rivalità che si evince anche dalle votazioni.

Se infatti l’attaccante della Juventus ha inserito il caro ‘nemico’ nella terna alle spalle del solo Lewandowski e davanti a Mbappé, Messi ha escluso CR7 preferendogli l’ex compagno Neymar, Mbappé e Lewandowski.

Il vincitore del The Best invece non ha inserito nessuno dei due rivali più pericolosi, scegliendo tra i primi tre il compagno di squadra Thiago Alcantara, Neymar e De Bruyne.

Anche il romanista Mkhitaryan, che ha votato come capitano dell’Armenia, non ha premiato Messi e Cristiano Ronaldo preferendogli Lewandowski, Mbappé e Thiago Alcantara.

OMNISPORT | 17-12-2020 22:08