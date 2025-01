Theo Hernandez, modella condannata a sei mesi dopo la falsa accusa di abusi sessuali

Luisa Krmemleva lo aveva accusato di violenza dopo averlo conosciuto in un locale a Marbella nel 2017: ma i giudici spagnoli hanno accertato l'innocenza del giocatore del Milan

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una brutta storia, che ha avuto come protagonista, seppur “involontario”, il calciatore francese del Milan, Theo Hernandez. Il terzino era stato accusato di violenza carnale da una donna, ma le sue accuse si sono ben presto rivelate infondata ed è finita a sua volta sotto processo.

Theo Hernandez, ristabilita la verità

Il Tribunale penale di Malaga ha condannato a sei mesi di carcere Luisa Krmemleva, una modella, per aver presentato una denuncia falsa contro Theo Hernandez, accusandolo, senza prove, di abusi sessuali ai suoi danni. L’episodio si è rivelato completamente inventato: i fatti risalgono a giugno 2017, quando il francese giocava nell’Alaves in prestito dall’Atletico Madrid, circa un mese prima di essere acquistato dal Real Madrid.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ricostruzione del Tribunale di Malaga

Stando a quanto ricostruito dalle autorità spagnole, la donna e il giocatore si erano conosciuti nella lussuosa discoteca “Olivia Valere” di Marbella: secondo la sentenza, i due ebbero un rapporto consenziente e non ci fu nessun abuso da parte del calciatore, come invece sostenuto dalla donna. Secondo la corte, lei decise poi di denunciare Theo per vendicarsi del fatto che non avesse accettato di seguirla a casa sua in un secondo momento, “approfittando della notorietà” del calciatore.

La condanna all’accusatrice di Theo Hernandez

La condanna che è stata inflitta alla modella è frutto di un patteggiamento. Oltre alla pena detentiva, sospesa con la condizionale, la sentenza prevede anche il pagamento di una multa. I pm che si sono occupati del caso avevano dichiarato in un atto di accusa preliminare la richiesta di condannata a due anni di carcere e a una multa di 12.000 sterline. La dinamica dei fatti è stata ricostruita con cura: il calciatore e la modella sono usciti dal locale per appartarsi nella Porsche Cayenne di Hernandez. Successivamente sono tornati nella discoteca, e le immagini della videosorveglianza testimoniano come la ragazza si sia procurata le escoriazioni alle ginocchia inciampando da sola.

Secondo i giudici spagnoli, la Krmemleva aveva chiamato la polizia e denunciato la violenza sessuale unicamente per approfittare della notorietà di Theo Hernandez, oggi al Milan.