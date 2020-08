Thiago Alcantara verso Liverpool, le parole di Rummenigge

Thiago Alcantara e il Bayern Monaco si lasceranno dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere. Conquistando la Champions League, l’ex Barcellona ha vinto con i tedeschi l’unico trofeo che gli mancava, completando anche il Triplete. Ora, però, il momento dell’addio ai bavaresi è vicino.

Non è un mistero che il nazionale spagnolo, figlio del brasiliano Mazinho (vecchia conoscenza di Lecce e Fiorentina), sogni il Liverpool e abbia deciso di andarci, lasciando il Bayern dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza 2021. L’offerta al Bayern Monaco, quella decisiva, potrebbe arrivare la prossima settimana.

A confermarlo è Karl-Heinz Rummenigge, intervistato da ‘Die Welt’: “Ci aspettiamo che ci arrivi un’offerta in questi giorni – ha detto il bomber degli anni ’80, oggi amministratore delegato del Bayern -. E’ stato importante che potesse dimostrare di giocare ad alto livello anche nei big match. Quando se ne andrà, ci farà male”.

Con il Bayern, in sette anni, Thiago ha collezionato 235 partite e 31 goal, vincendo per sette volte la Bundesliga oltre alla Champions League conquistata pochi giorni fa.

OMNISPORT | 30-08-2020 10:07