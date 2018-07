Thomas Scrubb si accasa a Varese

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha annunciato l’avvenuto ingaggio del giocatore Thomas Scrubb.

Ala classe 1991, Scrubb ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2018/19. Mancino naturale, Scrubb è un giocatore di grande energia, multi dimensionale, capace di creare sempre qualcosa di utile per la squadra. La scorsa stagione, con il 53,3 % da 3 punti, è stato il miglior tiratore dall’arco in Lega Basket Serie A con Avellino. Per lui 19.8 minuti, 9.5 punti, 4.6 rimbalzi (57% da 2 e 53% da 3, migliore specialista del campionato) in campionato, 9.3 punti, 6 rimbalzi in Champions League e 4.5 punti e 3.1 rimbalzi in FIBA Europe Cup perdendo in finale contro Venezia.

"Thomas era uno dei due obiettivi che avevamo per il ruolo di ala titolare. Abbiamo optato su di lui per la grande disponibilità che ci ha dato fin da subito. Oltre ad essere un giocatore molto interessante dal punto di vista tecnico, ci darà grande affidabilità dal punto di vista umano e comportamentale. Siamo sicuri che si inserirà al meglio nel sistema di gioco di coach Attilio Caja. Siamo molto contenti per questa firma" il commento di Antonio Bulgheroni, consigliere Pallacanestro Varese.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 16:10