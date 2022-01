Thuram sulla Juve: “De Ligt è ancora giovane, in Italia non date tempo”

29-01-2022 15:27

Lilian Thuram:da difensore a difensore. Parla infatti di De Ligt, centrale di retroguardia della Juve che l’estate prossima potrebbe cambiare squadra viste le tante pretendenti. Lo fa parlando a ‘Cose di Calcio’: “Io credo che sia un giovane giocatore. Io, alla sua età, non giocavo alla Juventus. Per un giovane, venire a giocare in Italia, alla Juventus, è una cosa molto interessante. Il problema è che in Italia non lasciano il tempo ai giovani. Ma è un giocatore di grande futuro”.

OMNISPORT