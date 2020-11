Tifosi Inter: Almeno questo è merito di Conte

Abituato a prendere…bastonate per la sua avventura all’Inter ancora tra luce ed ombre, Antonio Conte sarà felice di leggere tanti tweet di elogio dopo aver ingoiato parecchi rospi. Se il tecnico dell’Inter viene ancora criticato per la gestione Eriksen e per i risultati altalenanti, la maggioranza dei tifosi gli riconosce un grande merito. Aver voluto puntare su Bastoni, nonostante l’insperienza del difensore. E oggi Bastoni non solo è un punto fermo della sua Inter ma anche una colonna della Nazionale di Mancini. Anche ieri contro la Bosnia una prova maiuscola.

I tifosi dell’Inter riconoscono i meriti di Conte

Sui social stavolta arrivano tanti complimenti – oltre che per il giocatore – per Conte: “I meriti di Conte nella crescita di Bastoni, Barella e Lukaku sono evidenti. Forse Eriksen poteva essere gestito con più delicatezza ma lui ha fallito tecnicamente e a livello di atteggiamento” o anche: “E’ paradossale come Conte sia riuscito a valorizzare incredibilmente giovani come Bastoni, appunto, o Barella ma anche lo stesso Lautaro e che chieda comunque alla società di prendere gente con esperienza che poi rende non come ci si aspettava”.

Pistocchi non ha dubbi: Bravi Conte e il suo staff

Anche Maurizio Pistocchi dice la sua su twitter: “Se Alessandro Bastoni è già uno dei più forti difensori italiani, gran parte del merito va a Antonio Conte e al suo staff -Paolo Vanoli soprattutto: perché i giocatori si migliorano con il lavoro, non con le chiacchiere:

Per i fan Bastoni è già un idolo

Fioccano i commenti: “Oltre al lavoro di Mister e staff gran merito va anche al ragazzo che dimostra, partita dopo partita, di voler metterci sempre quel qualcosa in più per migliorare davvero. Mica semplice, alla prima stagione in una grande, panchinare un mostro sacro come Godin” o anche: “Bastoni non è il futuro ma il presente” oppure: “Bastoni è un asso. È stato detto?”.

Per una volta i tifosi interisti sono tutti d’accordo sul valore di un giocatore: “personalità pazzesca; gioca veramente bene! sa come gestire e impostare ha visione di gioco .. doti veramente eccezionali vista la sua età” opppure: “Credo che quando si ha il coraggio di dare fiducia ai giovani (specie se talentuosi), spesso si ottengono ottimi risultati” e infine: “Io ricordo chi parla di plusvalenza fittizia quando l’Inter ha puntato (fortemente) di Bastoni. 2 anni dopo titolare nell’Inter e nella nazionale”.

SPORTEVAI | 19-11-2020 10:14