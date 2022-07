01-07-2022 19:04

Mancava solo l’ufficialità, per sancire il matrimonio tra il portiere André Onana e l’Inter, e oggi è arrivata. La notizia ha scatenato la tifoseria nerazzurra. Più che esultare per l’arrivo dell’ex Ajax, però, sui social, i tifosi hanno dato vita a una vera e propria insurrezione nei confronti di Samir Handanovic, invitato senza mezze misure a farsi da parte.

Onana, nerazzurro per le prossime 5 stagioni

L’estremo difensore camerunese classe ’96, chiuso il rapporto con l’Ajax, ha firmato un contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni. Tre milioni di euro a stagione e la possibilità di giocarsi un posto da titolare con Handanovic, capitano e bandiera interista, nel club da dieci anni, dopo il passaggio dall’Udinese nell’estate del 2012.

Inter, i primi messaggi nerazzurri di Onana

Apposta la firma sul contratto e scattate le foto di rito, Onana ha subito affidato ai suoi canali social il primo messaggio nerazzurro. Su Twitter, il portiere cinguetta:

I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club, l’Inter! Voglio ringraziare il presidente, l’intero consiglio di amministrazione dell’Inter, l’allenatore e la mia squadra per aver reso il mio sogno realtà.

Poi, arriva anche il video di saluto ai tifosi con un video direttamente dalla sala dei trofei.

Inter, tifosi impietosi con Handanovic

L’arrivo a Milano di Onana ha scatenato l’entusiasmo anche del popolo nerazzurro. In tanti, però, come detto, hanno colto l’occasione per dare il benservito ad Handanovic, che potrebbe partire avanti nelle gerarchie. I commenti contro lo sloveno sono impietosi. Qualcuno scrive: “Finalmente torniamo a giocare in 11 (sperando di non vedere Handanovic titolare)” e ancora: “Andre prendi Handanovic e spiegagli cosa significa essere un portiere Interista“, “Mi raccomando TITOLARE SUBITO. Che non mi si venga a dire che Handanovic merita di giocare che l’anno scorso è stato imbarazzante“.

Tifosi Inter, nessuna riconoscenza per Handanovic

I commenti e la poca riconoscenza per il capitano dell’Inter si sprecano. “Andrey, ti chiediamo solo una cosa, manda in panchina quella sedia di Handanovic, grazie”, “Sono già pazza di Onana, se poi riesce anche a panchinare Handanovic sarò costretta ad amarlo”, “Bucagli la sedia a rotelle Andrè, non deve più parare”, “la sagoma slovena deve fare panchina e stare pure in silenzio“, “Ascolta…se mister la paro con gli occhi rompe, dagli un ceffone da parte mia e ristabilisci subito le gerarchie“

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE