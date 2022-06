26-06-2022 11:50

Non solo mercato. Mente si attende la firma di Lukaku (filtrano indiscrezioni sulla data delle visite mediche, che sarebbe stata già fissata per giovedì) e si attende di capire come e se verrà sbloccata la questione-Dybala in casa Inter iniziano i primi problemi. Il Corriere dello sport rivela che Inzaghi ha scelto chi sarà il portiere titolare per la prossima stagione e la sua decisione ha colto di sorpresa i tifosi nerazzurri.

Inzaghi farà partire titolare inizialmente Handanovic

Scrive il quotidiano sportivo romano: “Handanovic ha accettato il rinnovo per un solo anno, con stipendio ribassato, solo perché ha avuto dal club e dal tecnico le più ampie rassicurazioni sulla sua importanza nel progetto. Almeno inizialmente sarà lui il capitano e colui che difenderà i pali della porta nerazzurra”.

Onana parte dietro, sarà il vice di Handanovic

“Se poi Onana si dimostrerà superiore in allenamento, allora magari il camerunese lo sostituirà, ma adesso l’ex Ajax, che peraltro complice la squalifica per doping nell’ultimo anno e mezzo ha giocato poco, deve rincorrere”.

I tifosi dell’Inter perplessi sulla scelta Handanovic

Fioccano le reazioni sui social: “Se Handanovic rimane il titolare giuro che io non guardo più le partite dell’Inter”, oppure: “Il paradosso di Handanovic è che da scarso coi piedi è diventato un portiere che ha senso solo per la costruzione, e più per l’ottima visione di gioco che per la tecnica di base. Onana fa anche altro coi piedi, ti lancia Lukaku, Dumfies e Gosens come Maignan fa con Leao e Theo”.

C’è chi è già spaventato: “Gli remerà contro sicuramente. Saremmo nella giusta condizione di inserire il nuovo portiere (ottima difesa ben collaudata) ma ci teniamo il citofono che al primo errore di Onana gli metterà contro la squadra”, oppure: “Abbiamo preso Onana per farlo stare in panchina e far giocare ancora Handanovic io non ce la posso fare ….” e ancora: “si renderanno conto (spero) di quanto siano diversi Onana e Handanovic. La mia speranza è che possa fare una stagione simile all’ultima di Buffon alla Juve, coppa Italia e poco altro. Il problema è la fascia di capitano”

Il web è scatenato: “Onana é sempre stato un papero e sempre lo sara. Handanovic non é quello di prima ma da una certa sicurezza. Sono anche io curioso di vedere chi mette Limone”.

Infine la chiosa: “Io sinceramente non riesco a capirvi sulla questione Handanovic. Ci sono un allenatore e un dirigente che per il 95% dei tifosi sono dei fenomeni, i migliori sulla piazza. Spetta a loro scegliere chi giocherà, non credo che si divertano a perdere le partite”.