Tifosi Inter in coro: Guai a venderlo, è nostro e ci serve

Ai tempi di Mai dire Gol della Gialappa’s sarebbe stato sicuro protagonista per la sua breve avventura all’Inter ma ora come la mettiamo? Gabigol ha trascinato il Flamengo al successo nella coppa Intercontinentale contro il River Plate. Una doppietta da urlo che lo ha portato a centrare 40 gol in stagione. Il bomber è ancora proprietà dei nerazzurri che intendono venderlo per una ventina di milioni ma chissà che ora non ci sia un ripensamento.

IL BOMBER – Si sa che Conte da tempo abbia fatto richiesta di un altro attaccante: serve un vice-Lukaku – o all’occorrenza un attaccante che possa anche giocare assieme al belga – e il primo nome della lista resta Giroud ma i tifosi dell’Inter non sono d’accordo.

L’ERRORE – Per i fan nerazzurri cedere Gabigol (e a quelle cifre, poi) sarebbe un errore clamoroso a giudicare da quanto si legge sui social: “Con 22 mln ormai non ci compri nemmeno la gamba destra di un ragazzino con 10 presenze on A. Cerchiamo di ragionare…

LA CHANCE – Anche chi all’epoca lo aveva criticato ora ha cambiato idea: “Come può l’Inter non dare una vera chance in una squadra che funziona a un ragazzo che ha scritto la storia del Flamengo e ha deciso una finale di Copa Libertadores? Gabriel Barbosa ora è davvero Gabigol, i nerazzurri dovrebbero pensarci bene prima di regalarlo a 20 milioni”.

IN PROVA – C’è chi scrive: “Non dare altri 6 mesi di prova a questo ragazzo è follia pura. Con Conte, in un modulo adatto alle sue caratteristiche può dare moltissimo”, oppure: “Io comunque Gabigol lo terrei. Darei via Politano non perché scarso ma non è adatto all modulo di Conte Gabigol può fare sia la prima che la seconda punta Con Conte per me farebbe sfracelli”.

MEGLIO LUI – E’ un plebiscito per il brasiliano: “Un Gabigol così è utile alla causa, sicuramente più di quel bidone di Sanchez o di buttare soldi per un attaccante senza senso come Giroud. Cara Inter pensaci risparmia e nel caso a giugno si dà l’assalto ad una grande punta coi soldi risparmiati”.

MEGLIO DI ZICO – Un tifoso osserva: “Un giocatore che supera Zico, ti fa vincere la Libertadores da solo, non può essere venduto a soli 25 milioni. Punto” e infine: “L’Inter ha dato chance a cani e porci negli ultimi anni: SAINSBURY, Felipe, Lisandro Lopez…il ritorno di Biabiany! Non può darne una seconda a un 23enne, già suo, miglior giocatore dell’anno in Sudamerica”.

SPORTEVAI | 24-11-2019 08:48