Tifosi Juve bocciano l'idea: Ce l'abbiamo già in casa

Per il Cies ha un valore di mercato di 74 milioni di euro, per Sarri è diventato uno dei perni della squadra al punto da togliere il posto a Pjanic, perché dunque la Juventus cerca un altro play sul mercato quando ha già in squadra Bentancur? L’uruguaiano è stata una delle rivelazioni più belle dei bianconeri fino allo stop forzato e tutto lascia pensare che possa chiudere la stagione così come la ha iniziata. Eppure radiomercato continua a parlare di registi nel mirino di Paratici.

Verratti l’ultimo nome accostato alla Juventus

Dopo Arthur e dopo Jorginho, che resta sempre nel mirino considerando il feeling speciale con Sarri, l’ultima voce vorrebbe Verratti come oggetto dei desideri della Juventus.

Il Psg pronto a sacrificare Verratti per arrivare a Pjanic

L’ex Pescara rientrerebbe in uno scambio per portare Pjanic al Psg dove Leonardo lo accoglierebbe a braccia aperte. Il bosniaco sembra stia facendo resistenza per puntare al Barcellona ma la partita è ancora aperta.

I tifosi della Juve non stravedono per Verratti

L’idea Verratti però sembra non scaldare più di tanto il cuore dei tifosi bianconeri. Sui social tutti preferirebbero confermare Bentancur in quel ruolo: “Sinceramente non vorrei Verratti, giocatore sopravvalutato e non alza ancora di più il livello della squadra. Preferisco Bentancur nel ruolo di Pjanic” o anche: “Non c’è cosa più autolesionista del dualismo Pjanic-Bentancur. a maggior ragione se le alternative sono quelle che conosciamo”.

Per i fan bianconeri il ruolo scoperto è un altro

C’è chi scrive: “Se permettete io davanti alla difesa, se vendiamo Pjanic, mi tengo stretto Bentancur che nel giro di 1-2 anni diventerà un fuoriclasse in quel ruolo… La Juve deve prendere top player nel ruolo di mezzala perché Kedhira e Matuidi sono bolliti” e un altro aggiunge: “Mah, prendere Verratti significherebbe spostare Bentancur mezzala o giocare con due mediani/registi. BOOOOH”.

La fiducia nel centrocampista uruguayano è totale: “Io è da un po’ che vado sostenendo che, se fosse per me, a centrocampo farei una rivoluzione vendendo tutti tranne Bentancur” oppure. “Bentancur a 17 anni nel Boca aveva molta più personalità del 90% dei giocatori di A. Alla Bombonera non gli tremavano le gambe in Copa Libertadores“.

Infine: “Bentancur davanti alla difesa è mille volte meglio di Pjanic. Spero si consacri definitivamente in quel ruolo”.

SPORTEVAI | 08-06-2020 12:01