Tifosi Juve divisi su Buffon: Senza di noi sei normale

L’eliminazione di Gigi Buffon (con papera) divide i tifosi della Juventus. C’è chi sui social ha provato a consolare il portierone, fresco di rinnovo col Paris Saint-Germain, dopo il clamoroso ko col Manchester United arrivato – ironia della sorte – con un 3-1 su rigore contestato al 93′, quasi come un anno prima con i bianconeri contro il Real nella notte dei veleni e del “bidone dell’immondizia al posto del cuore”. Ma c’è anche chi è arrivato addirittura a godere per la disfatta dell’ex numero uno – e bandiera – della Signora.

Il web si spacca – Ha fatto il giro del web, anche perché retwittata subito (con sdegno) da Maurizio Pistocchi, una frase di un tifoso bianconero molto attivo sui social, Marcello Fontana: “Buffon ciao, senza di noi sei normale”. Frase scioccante, che ha dato peraltro la stura a numerosi sfottò da parte dei sostenitori di altre squadre: “Gli avevano chiesto di portare l’esperienza accumulata con la Juve”, o “Invece con voi…non vinceva uguale!” e ancora “Ha vinto più trofei europei col Parma e parli?”. Ma c’è chi ha preso le distanze: “Questa te la potevi risparmiare, mi vergogno da juventino”.

Il dibattito – Anche il giornalista-tifoso romanista Marco Mazzocchi è scosso: “Leggo di gente che festeggia l’eliminazione (con papera e rigore a tempo scaduto) di Gianluigi Buffon e del Psg. Poveretti”. Aspro il dibattito sul suo post. “Chi è che festeggia, juventini? No, non sono miei fratelli, Gigi non si tocca”, ha scritto un sostenitore bianconero. Altri invece hanno ricordato minuziosamente tutti gli episodi in cui l’ex portiere della nazionale non si è distinto per sportività, altri ancora hanno precisato di godere sì, ma dell’eliminazione del Psg che “ha eluso per anni il fair play finanziario”.

Sul suo profilo – E ci sono anche quelli che sono andati direttamente sul profilo Twitter di Buffon per dire la loro, commentando foto postate alcuni giorni fa da Gigi. “Mi spiace Gigi, te l’hanno fregata ancora” e “Se avessi preferito la bagna cauda forse avevi qualche possibilità in più di rimanere almeno un’altra settimana in corsa. Sei a Parigi e restaci” in rapida successione fanno capire quanto l’addio di Buffon scuota ancora oggi i sostenitori della Juventus.

