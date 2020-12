Tifosi Juve furiosi per il paragone: Al massimo è come Miccoli

C’era una volta il tiro a giro di Del Piero, la parabola perfetta del campione – fosse su punizione o su azione – che inevitabilmente finiva nell’angolino della porta avversaria. Un marchio assoluto, doc, eppure c’è chi sospetta che presto il “proprietario” del brand possa cambiare. La rete segnata da Insigne domenica a Crotone è stata la classica rete “alla Del Piero” e non è la prima volta che il capitano del Napoli realizza gol in fotocopia rispetto al suo idolo da bambino, di cui aveva il poster in camera.

Il Mattino provoca: si parlerà di gol alla Insigne

La provocazione arriva da Il Mattino. Il quotidiano napoletano scrive: “Del Piero inizi a preoccuparsi, non sono lontani i tempi in cui il tiro a giro dal limite sarà ribattezzato ‘alla Insigne‘”.

I tfosi della Juve su ribellano sui social

Fioccano le reazioni e gli juventini non ci stanno: “Io mi preoccupo di più per lo Spot dell’Acqua Ulliveto” o anche: “Insigne è il nuovo Giovinco. Anzi, no. E’ il nuovo Miccoli. (Del Piero lasciatelo perdere, please)” e ancora: “Ma come può venire in mente di accostare Insigne a Del Piero? Del Piero non si tocca”.

Il web è un fiume in piena: “basta solo la foto…e già fa ridere fino al 2030.” oppure: “Quando Insigne uscirà ,come ADP10 , da Old Trafford o dal Bernabeu con una standing ovation ne riparliamo”. C’è chi ironizza: Sì, sì. E la terra è piatta” e ancora: “Delirium” Stato confusionale acuto transitorio, pensiero incoerente, disturbi di attenzione e concentrazione, disorientamento percettivo e S-T, alterata capacità critica e di giudizio”.

Il paragone per i tifosi bianconeri proprio non regge: “A Del Piero faceva la standing ovation il Bernabeu, a Insigne non la fa manco lo stadio del Napoli” e ancora: “Del Piero e Insigne nella stessa frase SOLO per ricordare che Pinturicchio era l’idolo di Lorenzo che ne aveva il poster in camera. Grazie” e infine: “Vedere il tiro di Insigne anche solo accostato a quello di Del Piero fa capire quanto sia caduto in basso il calcio italiano”.

