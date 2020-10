Tifosi Juve perplessi: Non fa per noi, è come Pepe e Pacione

Era il grande atteso della serata: il colpo di mercato in extremis della Juventus, che per averlo ha sborsato 50 milioni+ bonus nell’ultimo giorno utile, aveva la vetrina della Nazionale per provare a far innamorare da subito i suoi nuovi tifosi ma Federico Chiesa ha ciccato senza appello. Bocciato da tutte le pagelle, l’ex viola è stato tra i peggiori in campo in Polonia-Italia e si è anche divorato un gol fatto. Se qualcuno aveva dei dubbi già prima sull’effettivo valore dell’esterno ecco che oggi i social registrano tutti i malumori dei tifosi della Juve.

Tifosi Juve impietosi nei paragoni per Chiesa

Fioccano i commenti ma anche i paragoni impietosi: “Corre palla al piede, fa finta di andare a sinistra ma va a destra, crossa (spesso sbaglia, ogni tanto indovina) e tira (spesso sbaglia, ogni tanto indovina). Non inventa nulla, non è così meglio di un Simone Pepe” o anche: “Chiesa ha lo stesso senso del gol di Pacione. Ma Pacione segnava di più”. Persino i milanisti affondano il coltello nella piaga: “Mi confermate che Chiesa è un Saelemaekers molto, ma molto più scarso ed il Milan ha fatto un seving di una cinquantina di milioni?”.

Chiesa bocciato all’unanimità

E’ una bocciatura a tutto tondo quella per Chiesa: “É con quel tiro di Chiesa al secondo anello che ti confermi quanto sia facile buttare 50 milioni al water” o anche: “Chiesa è un mediocre. Solo il tempo ci dirà se alla Juve migliorerà”, oppure: “Chiesa e Morata a stento segneranno 10 gol. In totale ovviamente”.

C’è chi scrive: ” Non so come abbia fatto la Juve a spendere tutti quei soldi” oppure: “Lo dico da juventino, io Chiesa non lo convocherei neanche in Nazionale”.

In pochi salvano Chiesa

Poche, ma ci sono, le voci divergenti: “Dare il voto di peggiore in campo a Chiesa dopo una partita come questa è una delle cose più meschine e sappiamo tutti perché, comunque se il problema è il prezzo di 60 milioni, vi ricordo che Cairo, Belotti lo valutava 100 di milioni, saluti” e infine: “Assurdo giudicare negativamente Chiesa per questa partita, e per due motivi.

-Ha fatto vedere alcuni spunti interessanti, gli errori sotto porta li ho visti fare anche da Ronaldo.

-Ha giocato questa partita dopo una settimana molto particolare ed emotivamente destabilizzante”.

SPORTEVAI | 12-10-2020 09:06