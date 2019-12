Tifosi Juve furiosi: Tutta colpa sua

Dopo mesi di soddisfazioni e vittorie sono arrivate tutte insieme per i tifosi della Juventus le delusioni: la gara con il Sassuolo lascia strascichi pesanti con i fan che hanno iniziato a lamentarsi sui social da subito, prendendosela un po’ con tutti. Da De Ligt tornato a commettere errori all’arbitro che ha ignorato un fallo da rigore proprio sull’olandese, da Buffon per la clamorosa papera a Bernardeschi, da Emre Can a Ronaldo, apparso ancora al di sotto delle sue potenzialità. Per i tifosi della Juve però il principale responsabile è Sarri.

LE REAZIONI – Il tecnico continua a non convincere. Già la scelta di lasciar fuori Dybala, decisivo quando è entrato, è piaciuta poco o niente ma soprattutto di spettacolo se ne vede sempre meno.

SARRISMO? – Sia durante la gara che alla fine si sfogano i tifosi sui social:”Ma un allenatore vero quando?” o anche: “A me il sarrismo ha già abbondantemente rotto.. Qui si fa fatica a vincerne una”, oppure: “Sarri ci sta portando alla fine del ciclo!!!”.

IL GIOCO – C’è chi scrive: “Fino a che Sarri non ne perderà una, non imparerà mai” o anche: “Possiamo giocare in qualsiasi orario o giorno con qualsiasi calciatore e modulo. Facciamo schifo a prescindere. Lo dirò fino alla morte A CALCIO SI CORRE”, o ancora: “Modulo sbagliatissimo, ma Sarri dopo mesi ancora non lo capisce SARRI OUT”

IL MODULO – Fioccano i commenti negativi: “Dite quello che volete ma questo modo di giocare con il trequartista, nelle partite di Serie A, non mi convince proprio. Lenti nella manovra, prevedibili e pochissimi uomini in area di rigore avversaria” oppure: “Qualcuno sa dirmi dov’è il “bel gioco” di Sarri???” e infine: “La verità è che è stato fatto un mercato ridicolo a partire dalla scelta di Sarri”.

L’HASHTAG – Rispunta prepotente quell’hashtag #Sarriout che su twitter spopolava in estate: “Un allenatore, chiunque esso sia, che non capisce che un giocatore in fiducia come è adesso Dybala deve giocare sempre e comunque non capisce un c….”. e infine: “Mai visti giocare così male. Nemmeno quando c’era Galia e Aleinikov”.

SPORTEVAI | 01-12-2019 14:23