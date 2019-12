Benvenuti all'Allianz Stadium, tra qualche minuto prenderà il via Juventus-Sassuolo, lunch match della 14esima giornata di serie A.12:00

Sarri manda in campo Buffon dal primo minuto e sceglie Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo: solo panchina per Dybala. Bernardeschi dietro le punte.12:00

Con Consigli assente, De Zerbi preferisce la gioventù all'esperienza e fa debuttare Turati in porta (panchina per Pegolo). Boga alzato in attacco, al fianco di Caputo.12:00