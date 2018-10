Tifosi Juventus chiedono alla Rai di licenziare Varriale

Non è ancora chiusa la polemica tra i tifosi della Juventus e il giornalista Rai Enrico Varriale che ieri, commentando su twitter il pari del Napoli con la Roma, aveva ipotizzato una difformità di trattamento arbitrale (“.Per vincere spesso serve un rigorino,ma non a tutti lo danno”) e che, dopo aver anche ironizzato sul rigore concesso da Calvarese alla Juve a Empoli (“corsi e ricorsi storici”) aveva fatto capire chiaramente cosa la pensava dell’inchiesta di Report (“Le nuove rivelazioni di @reportrai3 sugli striscioni canaglia riguardanti Superga, introdotti allo Stadio per il derby di Torino,meritano che si faccia chiarezza su una vicenda inquietante.Specie sulle cose dette nell’intervista dell’ex compagna di Bucci si attendono spiegazioni”).

LA PETIZIONE – Il gruppo Juventus Fans Facebook ha lanciato su change.org una campagna per chiedere il licenziamento del giornalista scrivendo: “Gentile Rai ed Ordine dei Giornalisti, sono anni che, colui che è ritenuto un giornalista, imperversa con deliranti ipotesi di oscuri complotti da parte della Juventus. Noi tifosi juventini siamo stanchi di subire generalizzazioni banali e opinioni che nulla hanno a che vedere con il giornalismo e con la neutralità che un opinionista dovrebbe avere, sopratutto in una emittente pubblica e di Stato come la Rai. L’essere fazioso e l’irriverenza che costui applica nei riguardi del mondo juventino sono ormai divenuti insostenibili. Il rispetto dei gionalisti per una tifoseria ed un’intera società sportiva (quotata pure in borsa) devono essere garantiti e preservati da chi da spazio a costui, sopratutto visto il gran numero di tifosi della Juventus che pagano il canone Rai. Ma non finisce qui, visto il suo continuo “terrorismo mediatico” non fa altro che alimentare odio e malumori tra le varie tifoserie, esasperando ulteriormente gli animi già troppo caldi, e non nascondiamolo, portando anche a possibili future tragedie tra tifosi di squadre opposte. Per questi motivi, a nome di tutti i tifosi della Juventus esausti del personaggio, chiediamo con questa petizione il licenziamento immediato da tutte le trasmissioni della Rai e la censura immediata dall’ordine dei giornalisti di Enrico Varriale”.

LE REPLICHE – Immediate le reazioni anche dei colleghi che hanno espresso la solidarietà a Varriale, come Pistocchi: “Con l’intimidazione e la censura i regimi totalitari cercano di condizionare e limitare la libertà di opinione. Solidarietà ai colleghi vittime della violenza e dell’ignoranza” e Paola Ferrari: “Solidarietà sempre ai Colleghi che. , prendendosi le@proprie responsabilità, esprimono le proprie opinioni. Scomode magari non condivise ma sempre libere”.

