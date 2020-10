Tifosi Juventus indignati: Che delusione

C’è un solo ostacolo per l’arrivo di Chiesa alla Juventus: l’attaccante ha detto sì ai bianconeri e l’accordo con i viola ci sarebbe ma non si può ancora chiudere. Motivo? La Vecchia Signora deve prima cedere alcuni esuberi e se non risolve le grane legate a Douglas Costa e Khedira non può fare altre operazioni. A indispettire i tifosi bianconeri è soprattutto la posizione del mediano tedesco che sta puntando i piedi rifiutando ogni offerta.

I tifosi della Juve furiosi con Khedira

Sui social c’è aria di bufera nei confronti del giocatore, potrebbe essere “responsabile” del mancato arrivo di Chiesa: “Capisco che Sami Khedira abbia vinto tutto, che sia stato un grande giocatore e che abbia un contratto in essere. Se però sei fuori progetto, te lo dicono in tutti i modi e tu resti lì rifiutando ogni accordo, dimostri che del calcio non ti interessa più nulla. Molto deludente” o anche: “L’atteggiamento di Khedira è indifendibile. Dovevamo lasciarti marcire invece di prenderti a 0, finivi in America a 29 anni”.

Fioccano le reazioni e sono a senso unico o quasi: “Andrò controcorrente ma io credo che la Juve non debba dare un euro a Khedira per rescindere. Se si impunta per restare nonostante sia fuori progetto, la società deve dare un messaggio a tutti quelli che sperano di trascinarsi sino a scadenza: finisci umiliato in tribuna”.

L’ironia dei fan sulla vicenda-Khedira

C’è chi prova a metterla sullo scherzo e ironizza sulla fragilità fisica di Khedira: “Braccio di ferro tra la Juventus e Khedira, che si stirerà il bicipite in men che non si dica” oppure: “C’è chi dice no! Io non mi muovo! (Vasco Khedira)” ma la maggioranza dei tifosi è furiosa: “Se ti consideri ancora un calciatore, ti accordi con la Juve e vai a giocare in un’altra squadra per rilanciarti. Se non lo fai, allora sei altro, ma non più un calciatore

Per i tifosi la colpa è anche della società

Nel calderone delle critiche entra anche la stessa Juventus: “Per Khedira, dobbiamo ringraziare Marotta ed anche Paratici ovviamente e se lui non vuole rescindere lo capisco, mica è scemo” e infine: “Quando lo rinnovarono si era consapevoli delle criticità di Khedira ( e del dato anagrafico). La Juve ha fatto una serie di rinnovi che l’hanno affossata. Questo è il risultato”.

SPORTEVAI | 03-10-2020 11:40