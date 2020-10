Tifosi Juve esultano: Non ci speravamo più

Che sia un mercato anomalo e difficile per tutti, dove girano pochissimi soldi, lo dimostra la più ricca d’Italia. La Juventus sta svendendo i suoi pezzi pur di smaltire la rosa e affannosamente si sta liberando dei tanti esuberi: da Matuidi e Higuain regalati all’Inter di Miami pur di liberarsi di due stipendi onerosi fino a Rugani che sta per firmare col Rennes. Il difensore ex Empoli – primo giocatore di A ad essere stato contagiato dal corona virus nei mesi scorsi – era valutato 40 milioni fino a non molto tempo fa ma è stato ceduto in prestito secco per 1,5 milioni al club francese. Sui social i tifosi si dividono tra ironia ed esultanza.

Ziliani ironizza su cessione Rugani

Ad accendere la miccia è Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano posta due tweet con toni sarcastici. Il primo recita: “Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a fine mercato e a parte Romero, ceduto a 2 di prestito +16 di riscatto e Pellegrini in prestito annuale, per ora sono tutti lì e c’è la minusvalenza di Higuain (-18)”

Poi va su Rugani: “Breve storia triste. Come ogni anno parte un’asta milionaria per Rugani. Lo vogliono tutti, specie in Premier. Persino il City di Guardiola. La Juve però non fa sconti. È asta selvaggia, si va da 50 a salire. Finisce l’estate. Rugani va al Rennes in prestito per 1,5 milioni. Fine”.

I tifosi si dividono sui social

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Ma non si diceva che Rugani fosse richiesto finanche dal City di Guardiola e che Paratici non si sarebbe seduto al tavolo con chi offriva meno di 20mln?” o anche: “Assurdo che un giocatore come Rugani – patrimonio del calcio italiano a cui Sky dedicò persino uno speciale qualche mese fa – nonostante offerte da oltre 40 milioni da mezza premier League finisca poi in prestito al Rennes. Che filantropi quelli della Juve”.

Tanti fan bianconeri esultano per l’addio di Rugani: “Non ci credo Fin che non vedo !!!” o anche: “Per me rimane una delle grandi delusioni della Juve degli ultimi anni.Quando é arrivato ho pensato che avevamo preso 1 dei difensori giovani più forti d’Italia, sennò addirittura il più forte. Non é stato così, dispiace tanto”, oppure: “Ma il Rennes ha definitivamente deciso di retrocedere? Dalbert+Rugani” e infine: “Mai una parola fuori posto Un perfetto Juve style Poi però c’è il campo Ci sono 5 anni di Juve in cui non è riuscito a sfondare Gli manca quella cattiveria L’entrare sulla palla senza paura”.

