Tifosi Milan: Che errore averlo ceduto per tre noci

Si è imposto con carattere, personalità e classe nella vetrina più prestigiosa: in casa dell’Olanda – con milioni di occhi ad osservarlo – Locatelli è stato tra i migliori dell’Italia di Mancini e se prima era un possibile obiettivo di mercato adesso è diventato l’uomo del giorno. Si capisce meglio come mai Pirlo aveva puntato su di lui. Il centrocampista del Sassuolo ha convinto tutti o quasi, scatenando reazioni di diversa natura sui social.

Mancini esalta Locatelli

Se nel post-gara Mancini lo ha pubblicamente elogiato, ecco che arrivano i tweet di rimpianto dei tifosi del Milan che ricordano la frettolosa cessione del giocatore. E mentre i fan della Juve danno l’ok al suo arrivo (lui stesso si è pubblicamente esposto), in tanti trovano esagerate le lodi dopo una sola partita.

I tifosi del Milan accusano il club per la cessione di Locatelli

Fioccano le reazioni su twitter: “Che giocatore Locatelli, svenduto da Leonardo al Sassuolo dopo che a neanche 20 anni aveva 50 partite in Serie A. Svenduto Tra l’altro senza nessuna opzione. Poi non ditemi che Mirabelli ha fatto i casini al Milan” o anche: “Ho rivisto giocare Locatelli e sarebbe necessario dire quattro parole a chi l’ha venduto per 3 noci: non capite un c…!!! “.

C’è chi osserva: “Partita sontuosa di Manuel Locatelli. La sua cessione al Sassuolo non l’ho mai accettata (ho sempre ritenuto quell’operazione una sciagura), mi manca dal giorno del suo addio. Speriamo che un giorno possa tornare a casa, al Milan” e chi gongola: “E’ un gran giocatore, e ve ne siete accorti solo questa sera cari tifosi da tastiera, fosse per me lo porterei subito alla Juve”.

L’ironia del web sull’esaltazione di Locatelli

In tanti però chiedono controprove prima di santificare Locatelli: “Se dopo qualche partita fatta bene chiedevano 40ml adesso basterà il PIL del Liechtenstein per prendere Locatelli? ” o anche: “Insomma a sentire la Rai abbiamo trovato un misto tra Pogba, Pirlo e Iniesta a centrocampo. Locatelli appena lo compra la Juve varrà sui 200 milioni” e infine: “Dai commenti Rai non sembra nemmeno il caso di discutere il Pallone d’Oro 2021 a Locatelli – quanto l’ipotesi che la giuria gli conferisca, opportunamente, anche quello d’Argento e di Bronzo nella medesima edizione”.

SPORTEVAI | 08-09-2020 09:15