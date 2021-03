Tifosi Milan da brividi: Nel teatro dei sogni notte da Diavolo

E’ solo Europa League ma vuoi mettere? Se in campo ci sono Manchester United e Milan si fa fatica a definirla coppetta di serie B. E’ la storia che va in campo questa sera all’Old Trafford, uno stadio che evoca ricordi favolosi per i rossoneri che in quello stadio vinsero 18 anni fa la Champions League a spese della Juventus, sdoganando Ancelotti dal ruolo di eterno secondo e aprendo un periodo di leggendarie vittorie.

I tifosi del Milan tra nostalgia e sogni

Nel ricordo di quella partita e di altre storiche sfide con i Red Devils i tifosi del Milan sono già in fibrillazione per la gara di oggi: “28 maggio 2003: nel teatro dei sogni Maldini alzava la coppa in faccia a quelli là” o anche: “Il solo pensiero di rivedere il Milan calpestare quell’erba mi regala i brividi” oppure: “ho girato l’Europa e il mondo con una sciarpa al collo e l’Old Trafford è lo custodisco in uno spazio speciale! Onoriamo quel tempio!”.

E’ un oceano di storie e ricordi che si sviluppa su twitter: “Manchester vuol dire quella notte, vuol dire la mia prima trasferta in Europa con il gol di Crespo, vuol dire la doppietta di Ricky vista con i miei occhi” o anche: “Sarà una notte di Diavoli. Una notte da Diavolo. Una notte da Milan” oppure. “Stasera il Milan a Old Trafford farà vedere alla Juve come si vince in Europa. Sarà un secco 0-2 per la squadra di Pioli” e infine: “Chi non ci crede stasera guardi L’Eredità“.

SPORTEVAI | 11-03-2021 12:27