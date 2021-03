Dove vedere Man United-Milan in tv e streaming: in chiaro o Sky?

Una sfida dal sapore antico che rievoca grandi ricordi di partite che hanno fatto la storia recente del Milan e della Champions League. I rossoneri varcano la soglia dell’Old Trafford questa sera per incontrare nuovamente il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale della meno nobile e blasonata Europa League, il fascino del confronto però resta. Pioli e Solskjaer avranno un po’ le polveri bagnate dalle assenze, niente sfida tra Ibrahimovic, l’ex della gara, e Pogba ma ci saranno comunque Martial e Leao a impreziosire il duello tra “red devils” e il “diavolo”.

Come arriva il Milan alla sfida con lo United

I rossoneri sono reduci dal convincente successo di Verona in campionato, un 2-0 firmato Krunic e Dalot che ha rilanciato la corsa del Milan però distanti ben 6 punti dall’Inter lanciata verso lo scudetto. Pioli comunque ci crede nel tricolore e se la giocherà con i cugini fino alla fine. Intanto c’è questa sfida di grande fascino e vetrina con il Manchester United. Il Milan ci arriva dopo aver battuto nel doppio confronto la Stella Rossa di Belgrado, peraltro con un doppio pareggio, 2-2 a Belgrado (autorete e Theo Hernandez) 1-1 a San Siro (Kessie). Il Manchester invece ha letteralmente asfaltato 4-0 la Real Sociedad in Spagna (doppietta di Bruno Fernandes) per poi impattare 0-0 in casa. Red Devils che sono reduci dal colpaccio in Premier dove hanno fermato la corsa dei cugini del City battendoli nel derby anche se staccati di 14 punti in classifica.

Dove vedere in tv Manchester United-Milan di Europa League

Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League 2020-21, si gioca nel mitico Old Trafford di Manchester.

Quando si gioca: giovedì 11 marzo 2021

giovedì 11 marzo 2021 A che ora si gioca: ore 18.55

ore 18.55 Chi la trasmette (pay tv): Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) Chi la trasmette (in chiaro): non è prevista diretta integrale in chiaro

non è prevista diretta integrale in chiaro Streaming : Sky-Go per tutti gli utenti Sky.

: Sky-Go per tutti gli utenti Sky. Per chi invece preferisce seguirla in live testuale, la migliore diretta è su Virgilio Sport

Manchester United-Milan: arbitro della partita

Manchester-Milan è arbitrata da uno staff arbitrale quasi tutto sloveno fatta eccezione per un tedesco al Var:

ARBITRO: Slavko Vinci c (Slovenia)

Slavko Vinci (Slovenia) ASSISTENTI: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (Slovenia)

Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (Slovenia) IV UOMO: Matej Jug (Slovenia)

Matej Jug (Slovenia) VAR: Bastian Dankert (Germania)

Bastian Dankert (Germania) ASS. VAR: Jure Praprotnik (Slovenia)

Man United-Milan: le probabili formazioni

Pioli in grande emergenza, saranno assenti all’Old Trafford, Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer, assenti della prima ora a cui si sono aggiunti nelle convocazioni, a scopo precauzionale, Theo Hernandez (problema gastointestinale), Rebic e Calhanoglu. Abile ma chissà quanto arruolabile invece Romagnoli che soffre di un pestone preso in allenamento ma cercherà di stringere i denti per andare almeno in panchina dove trova posto il giovane Tonin, unica alternativa in attacco al titolare Leao. Decimato anche lo United: assenti De Gea, Van der Beek, Pogba e Mata. Rashford e Cavani in forse ha annunciato in conferenza stampa Solskjaer.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1):

Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. All. Solskjaer

MILAN (4-2-3-1):

G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meite; Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz; Leao. All. Pioli.

SPORTEVAI | 11-03-2021 08:00