Tifosi Milan: Non ti rivogliamo ma facci un favore

Ieri è stato decisivo spingendo il Siviglia in finale di Europa League con il gol che ha fatto partire la rimonta degli spagnoli contro il Manchester United: Suso si sta rifacendo una vita dopo gli alti e bassi con il Milan. Talento eterno incompiuto l’esterno ma la bella prova in semifinale e la rete pesantissima non hanno fatto cambiare idea ai tifosi rossoneri, che da tempo lo avevano scaricato.

Suso è ancora legato al Milan

Il giocatore da parte sua è ancora legato ai colori rossoneri: “Li ho seguiti e hanno finito il campionato molto bene: fanno parte del mio cuore, ma io volevo tanto venire qui e sono felice a Siviglia”.

I tifosi non hanno rimpianti per Suso

Sui social però la partita di Suso non ha fatto partire rimpianti di alcun tipo nei tifosi del Diavolo: “Ricordate tutti quanto era forte Suso nel mese di agosto?? ” o anche: “Suso è un buon giocatore, e i buoni giocatori vanno bene al Siviglia. A San Siro (qualunque delle due squadre giochi) i buoni giocatori non bastano”, oppure: “Suso-Milan era un rapporto logoro e finito, l’errore del Milan è stato responsabilizzarlo troppo, lui là sta meglio e noi ora stiamo meglio tutti felici e contenti”.

C’è chi fa ironia (“Rimpianto Suso?! Oggi, più che mai. Rimpianto di non averlo ceduto già molti anni prima” o anche: “Ridicole le vedove di Suso, quelle che, a Gennaio, erano sotto il Duomo a far festa per la cessione”) e chi è drastico:”Fischiare Suso quando ciondolava senza impegno sulla fascia destra era da tifosi del Milan. Insultarlo questa sera perché è meritatamente in finale grazie ad un suo goal è da deficienti”.

I tifosi chiedono a Suso di battere l’Inter

Insomma Suso sta bene a Siviglia ma i supporter del Milan vogliono chiedergli un ultimo favore, qualora l’Inter andasse in finale: “Suso che fa gol all’Inter in finale e li batte. Sarebbe troppo ma sarebbe bello” e infine: “Piuttosto che l’ Europa League all’ Inter meglio a Suso… “.

SPORTEVAI | 17-08-2020 07:43