Conte tende una mano all'Inter dopo le polemiche: le sue importanti parole

Antonio Conte si prepara alla sfida che vedrà la sua Inter opposta allo Shakhtar Donetsk in una semifinale di Europa League che può valere una discreta fetta di stagione. E, dopo le recenti polemiche con la dirigenza nerazzurra, ora tende una mano ai vertici societari. In particolare al presidente Zhang, che ha deciso di recarsi a Düsseldorf per sostenere la squadra.

“Siamo contenti che il presidente sia qui con noi – ha infatti spiegato il tecnico salentino in conferenza stampa -. Il fatto che sia al nostro fianco e vicino alla squadra è certamente un valore aggiunto. Da parte nostra c’è grande entusiasmo, abbiamo lavorato sodo per arrivare fino in fondo all’Europa League”.

C’è però da superare lo scoglio Shakhtar, un’avversaria non facile. Conte ha quindi messo tutti in guardia: “Quello che mi aspetto è una partita difficile, perché affronteremo una rivale tosta. Ad ogni modo ritengo che la parola ‘paura’ non debba rientrare nel vocabolario dei miei giocatori, anche se rispettiamo l’avversario. Venderemo cara la pelle per centrare la finale“.

“Lo Shakhtar è la squadra più forte che ci è finora capitata nel nostro cammino in Europa League – ha proseguito l’allenatore nerazzurro -. Hanno giocatori rapidi, di qualità e preparati nell’uno contro uno. Alterneranno fasi di alta pressione a fasi in cui rallenteranno per poi ripartire”.

Quindi una considerazione sul fatto che l’Inter è l’ultima italiana nelle coppe europee: “Non ci consideriamo i salvatori della patria. Abbiamo proseguito il nostro cammino senza guardare gli altri. Con l’obiettivo di arrivare sempre in fondo“.

“Vogliamo migliorarci sempre, e penso alla bacheca del mio club e non alla mia personale. Quindi se arrivasse un titolo, sarei contento soprattutto per il club“, la sua conclusione. E forse anche quella delle polemiche.

OMNISPORT | 16-08-2020 20:16