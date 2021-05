Tifosi Milan: Ok l'acquisto è giusto ma c'è un problema

La contromossa è pronta per tutti i reparti: il Milan inizia a cautelarsi nel caso dovesse perdere i giocatori che vanno a parametro zero a giugno, ovvero Donnarumma e Calhanoglu. Per il portiere è stato bloccato Mike Maignan del Lille mentre l’ultima notizia vuole Maldini interessato all’acquisto di De Paul per sostituire il turco. Iniziata la trattativa con l’Udinese con Pozzo che chiede 40 milioni e i rossoneri che offrono Hauge e soldi per il giocatore che piace anche all’Inter.

I tifosi del Milan danno l’ok per De Paul

L’argentino dell’Udinese riscuote i consensi dei fan che sui social approvano l’operazione: “De Paul è il centrocampista più forte della serie A attualmente, unico al suo livello Zielinski ma non gioca con Arslan e Okaka” o anche: “De Paul è molto più forte di Hakan” e ancora: “De Paul e’ il centrocampista più completo della serie A e al posto del turco sarebbe un upgrade clamoroso”.

Per i fan il neo è Raiola

L’unico problema è che il giocatore sembra entrato nella scuderia dell’ “odiato” Raiola: “Basta affari con Raiola” o anche: “De Paul è appena entrato nella scuderia di Raiola, dubito che da ora in poi sia un affare economico..”. C’è chi nota: “A me de Paul piace però non sacrificherei mai il norvegese”.

Altri sottolineano che il giocatore è forte ma la cifra richiesta è esagerata: “Con questa crisi, Pozzo non può chiedere 40 mln per De Paul” oppure: “Come l’Atalanta è una gioielleria cara, ma quando vanno via dai loro club, diventano semplici zaffiri”.

Infine non mancano commenti sarcastici: “Accordo quasi totale Milan-Udinese per De Paul: il Milan offre 0, l’Udinese chiede 40 milioni. Si tratta.” e poi: “Milan, assalto a De Paul in cambio due gormiti e un buono Amazon da 10€: l’Udinese riflette”.

SPORTEVAI | 01-05-2021 09:48