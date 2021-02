Tifosi Milan: Rabbia, paura e ironia dopo le parole di Raiola

Prima avevano parlato Maldini e Gazidis, dicendosi ottimisti ma mettendo comunque le mani avanti su eventuali intoppi, poi è stata la volta di Mino Raiola. Più passano i giorni e più il tormentone sul rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma tiene in ansia i tifosi. Chiare le posizioni: il club rossonero offre 7 milioni più bonus facilmente raggiungibili mentre l’agente del portiere chiede 10 milioni, un rinnovo di soli due anni e una clausola di rescissione bassa. Come finirà?

Raiola sprezzante con la stampa

Nell’intervista di ieri Raiola è apparso infastidito sul caso-Donnarumma e se l’è presa anche con la stampa: “Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre”.

I tifosi preoccupati per il futuro di Donnarumma

Fioccano le reazioni sui social. I tifosi rossoneri, si sa, non amano molto Raiola: “Rinnovare per 1 anno significa posticipare la situazione che c’è ora. Mino continua a dimostrarsi un avvoltoio del mondo calcistico” o anche: “La questione Donnarumma è molto semplice: vuole restare. Raiola invece se vuole portare via a 0 ovunque possa perché intasca bei soldoni portandolo via a 0″ e ancora: “Francamente se a questo punto Raiola pensa ancora a un biennale, direi che siamo lontanissimi. C’è da dire che secondo me con la crisi non ci sono squadre pronte ad offrire 10 mln per 5 anni a Donnarumma secondo me”.ù

L’ironia dei fan su Raiola

Arrivano anche commenti sarcastici: “Ma questa volta Raiola non ha chiesto al Milan di portare dentro anche qualche cugino? Visto i trascorsi…” o anche: “Raiola racconta solo barzellette, se non ottiene quello che vuole va via, ancora dovete imparare che è solo una questione di soldi”.

C’è chi scrive: “Se non fosse per la volontà di Gigio, Raiola ce l’avrebbe già portato via” o anche: “I tifosi rossoneri sono stanchi di sentire da 6 mesi che non vi accontentate di 7.5 milioni di euro fate una cosa andate pure fuori dalle balle e basta, intanto il Milan andrà avanti anche senza di voi”. Infine un tifoso scettico: “10 milioni di euro in tempi di Covid Raiola e Donnarumma li prendono forse forse dal campionato degli Emirati arabi”.

SPORTEVAI | 12-02-2021 10:44