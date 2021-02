Mercato Milan, grana rinnovi: stop per Donnarumma, altri big a rischio

Ancora in salita la trattativa per il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il club rossonero vorrebbe chiudere la questione il prima possibile dopo mesi di discussioni, e nelle ultime settimane ha messo sul piatto un contratto di cinque anni da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Un’offerta che però non convince l’agente del portiere Mino Raiola, che vorrebbe prolungare solo per un anno, al massimo per due stagioni: l’affare è così entrato nuovamente in una fase di stallo.

L’obiettivo del Diavolo resta quello di arrivare a un rinnovo: Maldini e Massara puntano sulla volontà del giocatore di restare in rossonero, e si aspettano ora passi avanti concreti per arrivare a un’intesa. Secondo le voci, Raiola frena perché vorrebbe portare il suo assistito alla Juventus.

Oltre a Donnarumma, anche la trattativa con Hakan Calhanoglu è lungi dall’essere conclusa: il Milan ha offerto 4 milioni per il rinnovo, mentre il centrocampista turco ne chiede 5 più bonus. Attenzione anche a Franck Kessié: le due parti vogliono cercare un accordo fino al 2026, ma la proposta di 3 milioni non soddisfa al momento il centrocampista ivoriano.

“Vogliamo che restino qui – ha detto Gazidis – Sono importanti per questa squadra. Stiamo facendo di tutto per arrivare ai rinnovi. Gigio e Hakan sono grandi persone e grandi professionisti. Faremo il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori che rispetteremo. Ho fiducia sul fatto che troveremo un accordo”.

