Mercato Milan, in bilico il futuro di Donnarumma

A Bologna, a detta di tutti, tra i protagonisti della vittoria per 2 a 1 contro la squadra di Mihajlovic c’è stato Gigio Donnarumma.

Il portiere rossonero, nonostante la giovane età è ormai un pilastro del club, un punto di riferimento e un giocatore maturo che sta contribuendo con le sue prestazioni al primo posto in classifica della squadra di Pioli.

Nella partita di ieri, 30 gennaio, tre, ad esempio gli interventi decisivi: su Sanone, Dominguez e su Soriano nel finale. Interventi che visto il ruolo del giocatore valgono come se fossero delle reti.

Ecco perché ora tiene banco il suo rinnovo: la società dovrebbe affrettarsi a blindare Gigio il cui contratto scade a giugno di quest’anno. Paolo Maldini prima del match del Dall’Ara non si è sbilanciato o meglio non lo ha fatto in termini positivi.

“Rinnovo Donnarumma? Si parla – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Credo che abbiamo un attimo congelato la cosa per il mercato che ci ha visto protagonisti all’interno di certi parametri concordati con la proprietà. Abbiamo due competizioni e abbiamo la squadra per arrivare in fondo”.

Parole che non faranno piacere ai tifosi che sperano che l’affare si chiuda presto ora che Donnarumma si è preso le “chiavi” di questo Milan e si è creato un nuovo equilibrio e un ambiente che ha bisogno di mantenere tutte le sue pedine più preziose.

La trattativa va avanti già da un po’: l’ultima offerta rossonera, come riporta Calciomercato.com è stata di 7 milioni più bonus. La proposta non convince l’agente del portiere, Mino Raiola che invece parte da una richiesta da 10 milioni di euro.

Nelle prossime settimane, sono comunque attesi nuovi incontri, con la speranza di trovare un compromesso per siglare un altro “colpo di mercato”.

OMNISPORT | 31-01-2021 12:50