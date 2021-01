Donnarumma chiarisce: "Il massimo per il Milan"

Prima della partita contro il Bologna, ha parlato il poortiere rossonero, Donnarumma, assente nel derby di Coppa Italia ma pronto a dare il massimo – garantisce – come sempre.

“Per chi gioco? Io gioco per il Milan e per vincere questa partita, come ogni partita do sempre il massimo e faccio sempre quello che chiede il mister, do sempre tutto per la squadra e per i miei compagni. Gioco per vincere questa partita”.

E su Ibra: “Lui è sempre molto tranquillo, mi aspetto che giochi con tranquillità come lui sa fare, non è assolutamente turbato da quanto successo nel derby: sono cose che capitano in campo, lui è molto tranquillo e sicuramente oggi farà molto bene”.

OMNISPORT | 30-01-2021 14:27