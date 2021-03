Tifosi Napoli: Ora capiamo le scelte di Gattuso

C’erano tutti gli ingredienti per una serata di festa a Napoli: il ritorno alla vittoria dopo il mezzo passo falso col Sassuolo, la doppietta di capitan Insigne che dopo lo sfogo in settimana torna protagonista assoluto, il rientro con gol di Osimhen che lascia ben sperare per il futuro ma una brutta notizia ha macchiato la notte magica. Dopo 20′ di corsa e di gara ben interpretata si è fermato nuovamente Ghoulam, riproposto dal 1′ da Gattuso.

Oggi gli esami per Ghoulam

La prima diagnosi è di trauma distorsivo al ginocchio sinistro ma oggi gli esami che il giocatore sosterrà a Villa Stuart faranno maggiore chiarezza. Si temono interessamenti ai legamenti e sarebbe un nuovo calvario per il terzino che già è stato operato due volte, ma all’altro ginocchio.

I tifosi si stringono attorno a Ghoulam

Fioccano le reazioni sui social ed assieme agli auguri di pronta guarigione e alla solidarietà per il giocatore arrivano anche altre considerazioni. Si capisce ora perché Gattuso l’aveva utilizzato così poco finora: “Era chiaro per me che fisicamente non fosse a posto e che temeva di fargli fare troppe partite. Infatti ieri ne ho avuto l’ennesima prova. Non credo sia stato un incidente casuale, purtroppo” o anche: “Almeno ora le domande che i più si ponevano sul suo utilizzo hanno trovato risposta…Un vero peccato !” e infine: “Aldilà della considerazione di quanto il suo rientro fosse importante per il Napoli ora quello che veramente conta è che si riprenda presto”.

SPORTEVAI | 08-03-2021 09:13