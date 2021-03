Napoli: i tifosi si aggrappano a una speranza

Il Napoli torna alla vittoria ma i problemi della squadra di Rino Gattuso sono tutt’altro che risolti. Anche contro il Bologna, la formazione partenopea non brilla per il suo gioco ma si aggrappa al suo capitano Lorenzo Insigne, autore di una doppietta e capace ancora una volta di togliere le castagne dal fuoco agli azzurri.

L’eroe della serata

Il rapporto tra i tifosi del Napoli e Lorenzo Insigne non è stato sempre dei migliori. Nel corso degli anni gli episodi di scontro sono stati tanti, quasi a confermare come per un napoletano sia sempre più difficile riuscire a trovare un punto di contatto con la tifoseria, che perdona gli altri ma non il figlio della città. Quest’anno così complicato ha visto però un Insigne decisamente più maturo e capace di prendersi sempre più responsabilità esattamente come avvenuto nella gara contro il Bologna.

“Insigne risolvere ciò che l’allenatore e i suoi compagni compleanno. Però per alcuni di voi non si doveva sfogare come ha fatto a fine partita contro il Sassuolo”, commenta Armando. Anche Neschio fa riferimento ad alcune critiche del passato: “Mi spiegate come si può mettere in discussione Insigne? Un giocatore che dopo 80’ di sacrificio continua ad aggredire l’avversario e a togliere le castagne dal fuoco a questa squadra?”.

L’infortunio di Ghoulam

Nel primo tempo il Napoli perde per infortunio Faouzi Ghoulam. L’esterno sinistro aveva ritrovato da poco minuti e prestazioni nella squadra di Rino Gattuso ed è stato fermato da un nuovo infortunio, scatenando la reazione dei tifosi: “Esce Ghoulam e perdiamo spinta offensiva. Quanto manca un terzino sinistro a questa squadra? E manca pure uno staff sanitario dall’addio di De Nicola”. Giusy invece critica Gattuso ritenuto responsabile: “Ghoulam non gioca mai poi all’improvviso lo si mette in campo per tre partite consecutive. Strano che si è infortunato”.

Primo tempo da dimenticare

Il Napoli chiude in vantaggio la prima frazione di gioco grazie al gol di Insigne, ma sui social i tifosi non sono per nulla soddisfatti della prestazione della squadra che dopo il vantaggio lascia troppo spaglio agli avversari: “Ottimo inizio, pressing alto, cattivo. Poi l’infortunio di Ghoulam e il calo vistoso – analizza Stefano – Almeno tre occasioni per il pareggio ma anche due o tre per raddoppiate”. Mentre MV è decisamente più critico: “Primo tempo vergognoso. Dopo il gol di Insigne ha giocato solo il Bologna. Dopo l’uscita di Ghoulam, il Bologna su quel lato fa quello che vuole. Zielinski e Mertens non pervenuti”.

SPORTEVAI | 07-03-2021 22:44