Rino Gattuso, sarà addio al Napoli: avviati i contatti con una big della Serie A

Dopo una prima parte di stagione scoppiettante a livello di gioco e di risultati il Napoli è caduto in una spirale negativa che dall’inizio del 2021 sta vedendo sprofondare la squadra di Gattuso su tutti i fronti.

Eliminato dalla Coppa Italia e dall’Europa League, sconfitta dalla Juventus nella finale di Supercoppa Italiana, al Napoli non resta che cercare di centrare l’ultimo obiettivo della stagione, che per inciso è il più importante, ovvero chiudere il campionato tra le prime quattro per assicurarsi il ritorno in Champions League.

Neppure il raggiungimento di questo traguardo, tuttavia, dovrebbe bastare a Rino Gattuso per conservare il posto. Anzi, la posizione dell’ex allenatore del Milan è sempre più scricchiolante e solo scacciare al più presto la crisi potrebbe permettere al tecnico calabrese di evitare l’esonero.

Il clima all’interno della società e dello spogliatoio non è dei più sereni. Dopo le tensioni scoppiate nelle scorse settimane tra lo stesso Gattuso e il presidente De Laurentiis, l’allontanamento di Mario Rui dall’allenamento a due giorni dalla partita contro il Bologna è lo specchio della tensione che si respira anche nei rapporti tra Gattuso e la squadra, come confermato dal duro sfogo avuto da capitan Insigne dopo il 3-3 contro il Sassuolo.

Così mentre Aurelio De Laurentiis sta già ponderando la scelta dell’allenatore da cui ripartire, anche Gattuso si sta guardando intorno. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il campione del mondo 2006 è uno dei più seri candidati per la panchina della Fiorentina.

L’entourage di Ringhio avrebbe già avuto contatti con il presidente dei viola Rocco Commisso, che nella prossima stagione intende alzare l’asticella dei risultati dopo le delusioni delle prime due annate successive all’acquisto della società gigliata.

Il rapporto con Cesare Prandelli dovrebbe esaurirsi al termine del campionato, così per la Fiorentina, ancora a caccia di punti-salvezza, si profila un nuovo ciclo con un allenatore da sempre apprezzato da Commisso e già sondato dopo il divorzio dal Milan.

Sul fronte Napoli, invece, sarà decisivo l’esito del campionato. In caso di qualificazione alla Champions si profila il ritorno del grande ex Maurizio Sarri, favorito su Max Allegri. Qualora invece la squadra chiudesse il campionato dal quinto posto in giù si dovrebbe ripartire da un allenatore emergente come Vincenzo Italiano, guida dello Spezia rivelazione.

OMNISPORT | 05-03-2021 18:30