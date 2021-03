Napoli, caos Gattuso: cacciato un altro giocatore dall'allenamento

Ancora grande tensione in casa Napoli, due giorni dopo la vittoria sfumata all’ultimo secondo nella partita contro il Sassuolo. La squadra di Gennaro Gattuso, appena eliminata dall’Europa League e lontana cinque punti dalla zona Champions, è tornata ad allenarsi giovedì al Training Center di Castel Volturno in vista dell’importante impegno di domenica contro il Bologna.

Durante la seduta, Ringhio, seccato dall’atteggiamento in campo di Mario Rui, mercoledì rimasto in panchina, ha deciso di allontanare l’esterno lusitano dal campo e mandarlo sotto la doccia prima dei compagni. Non è la prima volta che accade: nei mesi scorsi l’allenatore degli azzurri aveva punito Lozano alla vigilia di una gara di Coppa con la Juve, e Ghoulam e lo stesso esterno portoghese prima di una sfida di campionato.

Dfficilmente Mario Rui scenderà in campo nella partita di domenica contro i rossoblu: un altro episodio che fa trasparire il momento complicato che stanno vivendo i partenopei.

Gattuso è sotto accusa ormai da mesi, e non gode più della fiducia di De Laurentiis, già al lavoro per trovare un sostituto. Al tecnico calabrese si imputa soprattutto l’atteggiamento della squadra, mai in campo con la tranquillità necessaria, e diverse scelte tecniche.

Arrivano invece notizie positive dall’infermeria: Gattuso dovrebbe recuperare Victor Osimhen, che sembra essersi ripreso dalla botta alla testa con l’Atalanta. Il nigeriano ridarà fiato a Mertens, parso in ritardo di condizione in allenamento.

05-03-2021