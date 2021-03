Napoli: Gattuso allontana Mario Rui dall'allenamento

Non si spegne il momento no in casa Napoli. Dopo le tensioni tra De Laurentiis e Gattuso, ieri, durante il primo allenamento post Sassuolo, si è verificato un episodio che non tranquillizza certo l’ambiente partenopeo. Dopo lo sfogo finale di Insigne – che il Napoli ha precisato essere dovuto solo al finale molto teso nel match col Sassuolo – è stata la volta di Mario Rui, mandato anzitempo negli spogliatoi da mister Gattuso perchè poco motivato durante la sessione di allenamento.

Come raccontato da ‘Sky Sport’, Mario Rui non ha concluso l’allenamento con la squadra, ma è stato allontanato prima da Gennaro Gattuso: alla base della decisione del tecnico ci sarebbe un atteggiamento poco gradito durante l’allenamento a Castelvolturno.

Non si tratta della prima volta in cui Gattuso prende provvedimenti nei confronti del terzino sinistro portoghese: nella gara d’andata con il Bologna è stato mandato in tribuna per lo scarso impegno in rifinitura.

Nel fine settimana il club partenopeo sfiderà proprio il Bologna nel posticipo domenicale delle 20.45 nella gara di ritorno al Diego Armando Maradona.

OMNISPORT | 05-03-2021 09:18