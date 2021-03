Polveriera Napoli: Gattuso l'ha fatto di nuovo, è bufera

Non c’è pace in casa Napoli. Anzi, gli strascichi del pareggio subito col Sassuolo a tempo quasi scaduto, con tanto di reazione scomposta di Insigne, si fanno ancora sentire. E il nervosismo a cominciare da Rino Gattuso non accenna a diminuire. Specie visto quello che sarebbe successo ieri all’allenamento della squadra azzurra. Pare infatti che un giocatore, un senatore, sia stato cacciato dal tecnico dalla seduta e mandato anzitempo sotto la doccia.

Polveriera Napoli: Gattuso caccia Mario Rui

Lo ha riferito ieri sera Sky Sport, lo hanno ribadito questa mattina dalle proprie colonne, i vari quotidiani. La scena sarebbe accaduta nella seduta di allenamento di ieri del Napoli, che tornava in campo, dopo il mezzo passo falso della sera prima al Mapei Stadium contro il Sassuolo, una partita riacciuffata e vinta fino a pochi istanti dalla fine quando un maldestro intervento di Manolas è costato il rigore segnato da Berardi per il 3-3.

I fatti: Mario Rui cacciato. Rino Gattuso avrebbe allontanato dall’allenamento Mario Rui. Il tecnico l’avrebbe fatto con fermezza e durezza spedendo negli spogliatoi anzitempo il terzino portoghese perché il suo atteggiamento non gli piaceva, ma non solo. Secondo il Corriere della Sera pare che il portoghese si sia rivolto con fare aggressivo verso compagno più giovane.

È il secondo provvedimento punitivo nei confronti del mancino portoghese in pochi mesi, considerando che in occasione della trasferta di Bologna dell’8 novembre fu spedito in tribuna insieme a Faouzi Ghoulam. E proprio alla vigilia del match di ritorno c’è da chiedersi se Mario Rui non finirà pure stavolta a vedere i compagni al Maradona contro i rossoblu.

Gattuso recidivo, i precedenti

Ieri Mario Rui, lo scorso novembre sempre Mario Rui e Ghoulam. Rino Gattuso non è nuovo a episodi di allontanamento dei propri giocatori. Anche lo scorso anno, subentrato ad Ancelotti, Ringhio è stato duro e inflessibile durante gli allenamenti. In particolare in due occasioni: prima Hirving Lozano: al messicano capitò nella preparazione della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Episodio chiarito e archiviato. Ma anche Allan che poi il Napoli ha venduto all’Everton.

Gattuso vs Mario Rui: bufera social

L’episodio non è sfuggito all’occhio, anzi alla tastiera che nulla perdona, del web. Dopo il polverone sollevato per la reazione di Insigne al pari del Sassuolo, critici come sempre quelli del sito “Il Napolista” che scrivono nel loro pezzo: “Mamma mia, com’è finito male il nostro Napoli figlio di decisioni scellerate di Aurelio De Laurentiis” per poi rincarare la dose “Purtroppo chi avrebbe potuto allontanare l’allenatore, ha preferito soprassedere”. Ma c’è anche chi prende le difese del tecnico e si scaglia contro il giocatore: “Un altro che si crede fenomeno, ovviamente della scuderia di Giuffredi. Il Psg non vuole anche lui per caso?”

SPORTEVAI | 05-03-2021 09:22