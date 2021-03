Doppio Insigne e Osimhen, il Napoli batte il Bologna 3-1

La prima occasione è per il Napoli al 5′: Fabian Ruiz recupera palla e arriva fino all’area ma il suo passaggio al centro viene intercettato da Danilo. All’8′ padroni di casa in vantaggio: Zielinski per Insigne che con un tiro a giro batte Skorupski e segna il suo 12° gol stagionale in Serie A. Al 20′ il Bologna sfiora il pareggio con Skov Olsen che con un sinistro a giro colpisce il palo con Ospina battuto.

Al 25′ ci prova ancora Insigne con un altro tiro a giro ma Skorupski si supera negandogli il raddoppio. Al 29′ è il turno di Ospina di salvare il risultato respingendo un colpo di testa di Palacio su un cross dalla destra di De Silvestri. Al 44′ gol annullato proprio a Palacio che batte Ospina ma sul passaggio di Poli è in fuorigioco.

La ripresa si apre con un altro gol annullato all’ex interista che insacca in maniera irregolare una respinta di Ospina. Al 53′ entra il recuperato Osimhen che al 65′ porta il Napoli sul 2-0: il nigeriano, lanciato da Zielinski, supera in velocità Danilo e a tu per tu con Skorupski lo fulmina. E’ lo stesso Osimhen però a mangiarsi il 3-0: stavolta, servito da Insigne, davanti a Skorupski mette fuori.

Al 73′ la squadra di Mihajlovic accorcia le distanze: Demme perde palla al limite dell’area, Palacio la mette in mezzo, sponda di Skov Olsen per Soriano che di destro batte Ospina. Tre minuti dopo però la squadra di Gattuso fa tris: De Silvestri rinvia addosso a Insigne che batte Skorupski e sigla la doppietta personale. All’83’ Politano in contropiede non sorprende l’estremo difensore felsineo. Finisce 3-1, il Napoli si riavvicina al quinto posto.

