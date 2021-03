Napoli, nuovo infortunio per Ghoulam

Nelle ultime stagioni Faouzi Ghoulam non ha certo giocato tutte le gare del Napoli, anzi. E’ stato costretto a rimanere fuori a lungo, per diversi infortuni. Ora un nuovo k.o nel posticipo del 26esimo turno di Serie A contro il Bologna che preoccupa il team azzurro.

L’esterno algerino, infatti, è stato sostituito da Hysaj dopo un infortunio muscolare occorso nella gara contro il Bologna. La partita dell’ex Saint-Etienne è durata fino al 22′, quando ha chiesto il cambio a causa di un problema muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni.

Nota positiva del Napoli nel 2021, Ghoulam si è ripreso la titolarità tra i partenopei, ma ora potrebbe nuovamente dover rimanere ai box. Tifosi in ansia alla pari della società, in silenzio stampa e dunque senza aggiornamenti nell’immediato post partita.

Ghoulam è rimasto fermo a lungo in ognuna delle ultime tre annate, per diversi motivi: il k.o più importante, negativamente parlando, è stato senza dubbio quello della rottura del crociato nel 2017/2018. Per l’esterno ben 31 partite saltate.

A seconda dell’infortunio di Ghoulam, Gattuso dovrà cambiare nuovamente sulla corsia mancina: Hysaj e Mario Rui le alternative al trentenne, in maglia Napoli ormai dal 2014 dopo gli anni giocati in Ligue 1 con la casacca del Saint-Etienne.

Il Napoli ha evidenziato dopo il successo contro il Bologna il tipo di infortunio: “Faouzi Ghoulam, uscito nel primo tempo di Napoli-Bologna, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Domani il calciatore si sottoporrà ad esami”.

Un grosso problema per Gattuso e lo stsso Ghoulam: il rischio è un lungo nuovo stop.

OMNISPORT | 07-03-2021 23:39