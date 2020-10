Tifosi Napoli temono danno e beffa

Il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagini e non ha ancora deliberato su Juve-Napoli, la partitissima di domenica sera che non si è giocata perchè gli azzurri sono stati bloccati dalla Asl prima di salire sull’aereo. Si va avanti a supposizioni, in attesa che tutto venga chiarito, ma la sensazione è che alla fine la sconfitta a tavolino non verrà inflitta agli azzurri che però verrebbero penalizzati di un punto in classifica per non aver rispettato il protocollo. I tifosi del Napoli però non ci stanno e – mentre continuano a impazzare le polemiche da ogni dove – temono danno e beffa: che succede se il Napoli perde anche sul campo?

L’avvocato Grassani mette le mani avanti

Dopo aver letto l’ipotesi del -1 in classifica l’avvocato Grassani, che sta seguendo la causa per il Napoli, ha messo le mani avanti dicendo: “Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori. Ritiene di aver agito in totale correttezza, ed è pronto a dimostrarlo nelle sedi competenti”.

I tifosi napoletani preoccupati

Sui social i fan azzurri sono spaventati per la penalizzazione possibile: “Come e da cosa sarebbe motivato? “non avendo potuto dimostrare la loro colpa, per sfizio gli diamo un punto di penalità” sarebbe la più plausibile credo..” o anche: “No! Questo sarebbe doppiamente ridicolo. Impossibile fare una penalità senza l’altra. Se su giudica che il Napoli era impossibilitato nel viaggiare allora non ha colpa e non ci sono penalizzazioni”.

C’è chi si indigna sin da ora e scrive: “Se sarà così siete una vergogna voi e chi vi permette di aggirare le regole” o anche: “Sarebbe una doppia beffa”.

Sul fronte bianconero prevale l’ironia

Replicano anche i tifosi della Juve: “Decidete pure voi senza problemi. Prima decidete di non giocare poi decidete chi deve avere ragione poi di cosa deve fare la giustizia sportiva infine quando lo prendete in quel posto piangete. Sceneggiata napoletana” o anche: “Quindi il Napoli ha sbagliato però chiudiamo un occhio?” oppure: “È una vergogna ripetere la partita e penalizzare il Napoli di 1 punto. Io, invece, darei 2 punti in più al Napoli per il gesto eroico compiuto per evitare la diffusione della pandemia in Piemonte e per aver salvato i calciatori della Juventus da malattia certa”.

