A Tiki Taka: "Maradona mediocre imbecille", lite furibonda in tv

Immancabile per gli amanti del calcio parlato in tv l’appuntamento del lunedì sera con Tiki Taka. Chiacchiere, battute, polemiche da qualche settimana lasciano spesso spazio al litigio vero e proprio. Oggetto del contendere da un mese a questa parte è la morte di Diego Armando Maradona ed il suo ricordo come calciatore e come uomo. Ieri ennesima puntata infuocata e battibecco ai limiti della rissa televisiva. Meno protagonisti del solito Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma che hanno lasciato la “ribalta” a Filippi Facci e Gennaro Montuori, detto Palummella, storico capo tifoso del Napoli e amico del Pibe de Oro.

Tiki Taka, lite Facci-Auriemma-Montuori: parole grosse

Quasi incurante di quello a cui sarebbe andato incontro, forse abbastanza prevedibile, in chiusura di trasmissione, abbondantemente dopo l’1 di notte, Piero Chiambretti riapre la pagina su Diego Armando Maradona. Già la scorsa settimana c’era stato un acceso dibattito tra Mughini, Auriemma e lo stesso Montuori su quello che lo stesso scrittore e tifoso della Juve aveva detto sulla figura dell’uomo Maradona poche ore dopo la sua morte. I due protagonisti della polemica in tv hanno affermato di essersi sentiti e chiariti al telefono nelle ore successive allo scontro televisivo.

Filippo Facci: “Maradona mediocre imbecille”

In studio c’era però Filippo Facci, giornalista, scrittore e opinionista, ma anche provocatore, che infatti ha preso la parola per dire: “Vorrei capire di cosa si dovrebbe scusare Mughini? Mi vado spesso a rivedere le giocate di Maradona, splendide e meravigliose, tuttavia aveva dei difetti da mediocre imbecille che è morto a 35/36 anni e tutta questa identificazione dei napoletani, non va trascurato quello che ha fatto in vita, dal gol con la mano con cui ha imbrogliato fino alla droga. E loro si offendono sempre, hanno un complesso, di cosa bisogna chiedere scusa? chi è stato offeso? Io ci sono stato in vacanza a Napoli”.

Auriemma e Montuori: “Hai problemi con Napoli”

Queste parole hanno fatto andare su tutte le furie sia Auriemma che Montuori che hanno attaccato Facci a ruota libera: “Caro Facci, hai problemi con Napoli e i napoletani! Guardati allo specchio e forse poi prenoterai una visita importante, sei ossessionato!”. Palummella ha rincarato la dose: “Si deve solo vergognare signor Facci. Chi si crede di essere? Maradona veniva a mangiare a casa sua che si permette di dare questi giudizi?”.

