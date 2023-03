Tiro a volo: a Cipro oro a Pittini nello skeet

Per l’azzurro una gara in crescita sino al primo posto davanti a Kallioinen e Korte

28-03-2023 23:09

Erik Pittini si aggiudica l’oro nella terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Larnaca (Cipro), nello skeet maschile. Per il poliziotto friulano si tratta del primo grande successo in carriera.

Un successo che Pittini ha ottenuto a partire dall’ottavo e ultimo punteggio nelle qualificazioni (120/125), per poi proseguire con una semifinale perentoria (29/30, primo punteggio del Ranking Match 2). In finale contro il finlandese Eetu Kallioinen, che è allenato dall’italiano Pietro Genga, Pittini ha centrato 38 piattelli su 40, mentre l’avversario si è fermato a 35. Terzo posto per il tedesco Sven Korte (24/30).