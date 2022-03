Tirreno-Adriatico 2022: Caleb Ewan si ritira

10-03-2022 16:02

La quarta tappa della corsa dei due mari, ha visto oggi il ritiro di Caleb Ewan. Dopo aver vinto al seconda frazione, ieri il ciclista australiano è stato vittima di una caduta che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma che non gli ha permesso di portare a termine ne la tappa odierna e ne tanto meno tutta la corsa con le restanti tappe.

Come detto nulla di grave. Il suo è stato un abbandono in via precauzionale, deciso con tutto lo staff medico e dirigenziale della Lotto Soudal. Il proseguimento della Tirreno Adriatico sarebbe stata impegnativa visto le tappe dei prossimi giorni.

Ewan invece adesso si prenderà qualche giorno di riposo per smaltire i postumi della caduta, per poi dedicare la sua preparazione soltanto alla Milano-Sanremo del prossimo 19 Marzo. La classicissima di primavera è il primo grande obiettivo stagionale dell’australiano.

OMNISPORT