Tito Rabat lancia le stampelle

Personalità e coraggio da vendere per Tito Rabat, che appena uscito dall'ospedale di Barcellona, dove era ricoverato da un mese per curarsi dopo il terrificante incidente di Silverstone (frattura di femore, tibia e perone per il catalano, ndr), ha subito fatto sapere di volere essere in pista a Buriram, dove tra il 5 e il 7 ottobre si terrà il Gran premio di Thailandia, una primizia per il Motomondiale.

"Sono abbastanza certo di esserci – ha sottolineato -. L'ultima parola, però, spetterà ai medici, che colgo l'occasione per ringraziare per avermi curato e avermi rimesso in sesto".

Rabat si è fatto fotografare sorretto dalle stampelle, ma pare evidente che non veda l'ora di lanciarle dalla finestra. Sperando che non colpisca qualcuno sottostante…

SPORTAL.IT | 26-09-2018 16:25