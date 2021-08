Tokyo 2020, Americana: oro alla Danimarca, Italia solo decima

La pista non porta la terza medaglia al già ricchissimo conto azzurro a Tokyo 2020.

Simone Consonni e Elia Viviani non sono infatti andati oltre un modesto decimo posto nell’Americana, con 11 punti totali.

Prestazione sottotono per i due italiani, parsi affaticati dopo le rispettive fatiche, l’argento nell’Omnium e l’epico oro nel quartetto dell’insguimento, con Lamon, Milan e Ganna.

Gara tattica quella svoltasi all’Izu Velodrome, con il gruppo quasi sempre compatto, diverse cadute e nessuna coppia in grado di scattare per andare alla caccia del giro che avrebbe stravolto una classifica rimasta sempre molto corta.

Italia mai davvero in corsa per le medaglie e a punti in soli quattro sprint.

L’oro è andato alla favoritissima Danimarca di Lasse Norman Hansen e Michael Morkov con 43 punti, davanti a Gran Bretgna e Francia appaiate a quota 40.

OMNISPORT | 07-08-2021 11:20