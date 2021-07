Tokyo 2020, Caruso: "Provata la prima salita"

Damiano Caruso, membro della Nazionale di ciclismo appena sbarcata a Tokyo, in un’intervista alla Gazzetta ha raccontato le prime impressioni del percorso olimpico: “Abbiamo provato la vera, prima lunga salita. La vallata che porta da Tokyo al lago, in pratica. Salita lunga, con pendenze dolci. E poi un paio di giri del lago. Giusto ottanta chilometri per sgranchire le gambe. Martedì invece provereremo le altre salite”.

“Per quanto riguarda la vita qui, questa è una superbolla che funziona veramente. L’hotel è solo per noi, possiamo girare solo all’interno. Possiamo andare solo in un cortile interno o nell’area del parcheggio che è delimitata da birilli oltre i quali non si può andare. Possiamo uscire solo per andare ad allenarci”.

