Tokyo 2020: Djokovic fuori anche dalla finale del doppio misto

Giornata da dimenticare per il numero uno del tennis mondiale. Dopo aver subito il ko nel singolare contro il tedesco Zverev che lo ha privato sia di una eventuale medaglia d’oro che del sogno legato al Golden Slam, Novak Djokovic ha perso anche nella semifinale del doppio misto insieme alla Stojanovic.

Un’autentica beffa per il n°1 del mondo, che con grandissima dignità e onore ha provato a giocarsela al meglio solo qualche ora dopo la cocente delusione per l’obiettivo mancato, ma che nonostante un buon impegno si è dovuto nuovamente arrendere.

A imporsi infatti è stato il duo russo formato da Elena Vesnina e Aslan Karatsev. Una vittoria in due set in una partita tirata quella dei russi, che si sono imposti per 7-6 7-5 centrando così il pass per la finale che vale l’oro e che sarà un derby russo visto che dall’altra parte della rete ci sarà la coppia Pavlyuchenkova e Rublev, vincitori in rimonta per 5-7 6-4 13-11 su Barty e Peers.

OMNISPORT | 30-07-2021 16:07